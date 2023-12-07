https://news.day.az/society/1620162.html Землетрясение не повлияло на регулярность полетов AZAL
Землетрясение не повлияло на регулярность полетов AZAL
Авиакомпания Azerbaijan Airlines продолжает выполнять полеты согласно расписанию, несмотря на произошедшее землетрясение недалеко от Баку, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Все рейсы осуществляются в штатном режиме, гарантируя комфорт и безопасность пассажиров.
Отметим, что эпицентр землетрясения магнитудой 5.6 баллов, произошедшего в Азербайджане, находился в Каспийском море на глубине 68 км.
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