Землетрясение не повлияло на регулярность полетов AZAL

Авиакомпания Azerbaijan Airlines продолжает выполнять полеты согласно расписанию, несмотря на произошедшее землетрясение недалеко от Баку, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Все рейсы осуществляются в штатном режиме, гарантируя комфорт и безопасность пассажиров.

Отметим, что эпицентр землетрясения магнитудой 5.6 баллов, произошедшего в Азербайджане, находился в Каспийском море на глубине 68 км.

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