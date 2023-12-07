https://news.day.az/society/1620184.html Взрыв мины в Шуше - есть пострадавший
Взрыв мины в Шуше - есть пострадавший
В Шуше один человек подорвался на мине.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщила Бардинская районная группа пресс-службы МВД.
Было отмечено, что 7 декабря около 11:15 в полицию поступила информация о том, что житель Лерикского района Рахим Габибов (1987 года рождения), работающий в сфере электротехнического хозяйства на территории цеха по изготовлению тара города Шуша, подорвался на мине.
Пострадавший получил травму ноги. При помощи сотрудников полиции он был вывезен с территории происшествия и эвакуирован в больницу.
По данному факту проводится расследование.
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