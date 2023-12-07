Как долго длилось сегодняшнее землетрясение?

Сегодняшнее землетрясение в Азербайджане длилось 50 секунд.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли на брифинге в связи с сегодняшним землетрясением.

Он также отметил, что после землетрясения было зафиксировано пять афтершоков.

Отметим, что сегодня в 08:16 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км. Эпицентр землетрясения находился в Каспийском море в 60 км к востоку от станции Сиязань.

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