Внесена ясность в вопрос приостановления обучения в бакинских школах из-за землетрясения

В соответствии с правилами поведения при чрезвычайных ситуациях в образовательных учреждениях Баку во время землетрясения, произошедшего 7 декабря в Азербайджане, в районах, где ощущался толчок, был обеспечен сбор педагогического и ученического коллектива в заранее определенных и удаленных от здания пунктах.

Как передает Day.Az, об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в Управлении образования города Баку.

Руководство образовательных учреждений рекомендовало ученикам и их родителям не волноваться по этому поводу.

"Однако некоторые обеспокоенные родители забрали своих детей из школы. Отметим, что в настоящее время учебный процесс в школах столицы продолжается. Ни в одном учебном заведении не зафиксировано разрушений", - подчеркнули в управлении.

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