Объявлена последняя ситуация в школах Азербайджана из-за землетрясения

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики, опираясь на данные Республиканского центра сейсмологической службы, рекомендует учащимся и их родителям не беспокоиться.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

"В настоящее время обучение в находящихся в подчинении как Управления образования города Баку, так и региональных управлений образования учебных заведениях продолжается", - отмечается в сообщении.

Отметим, что сегодня в 08: 16 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км. Эпицентр землетрясения находился в Каспийском море в 60 км к востоку от станции Сиязань.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!