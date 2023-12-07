Участников Международного форума проинформировали о разминировании в Агдаме

Участники Международного форума "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованного Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики, провели осмотр разминированной территории в селе Баш Гервенд Агдамского района.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, в ходе визита, в котором приняли участие 15 экспертов из нескольких стран и представители местных НПО, участникам форума была предоставлена информация о разминировании, передает Day.Az.

Первая в Азербайджане женская команда по разминированию проинформировала их о тренировках по разминированию с использованием крыс и собак.

Отметим, что начался визит в Агдам участников Международного форума "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованного Агентством государственной поддержки неправительственных организаций. Сначала участники форума посетили Аллею шехидов в Агдаме.

Минутой молчания была почтена память шехидов. Гостям была предоставлена информация об агдамской Аллее Шехидов. Было отмечено, что здесь похоронены азербайджанские военные и гражданские лица, погибшие в Ходжалинском геноциде и в ходе Первой Карабахской войны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!