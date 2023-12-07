Стремительное возрождение Карабаха воодушевляет нас

Мы проводим разминирование в Турции. В 2021-2022 годах мы также провели работы по разминированию в Физули.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщил Trend турецкий эксперт Энгин Оздемир.

"В Агдам я приезжаю впервые. Несмотря на разрушения, совершенные в период оккупации, нас очень радует и воодушевляет, что Азербайджан возрождает эти территории после освобождения. Мы надеемся, что в ближайшее время территории будут полностью очищены от мин", - подчеркнул он.

Отметим, что участники международного форума "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованного Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики, находятся в Агдаме. Участники форума сначала посетили Аллею шехидов в Агдаме.

Память шехидов была почтена минутой молчания. Гостям была представлена информация об агдамской Аллее шехидов. Было отмечено, что здесь похоронены азербайджанские военные и гражданские лица, погибшие во время Ходжалинского геноцида и Первой Карабахской войны.

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