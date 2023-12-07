Госагентство занятости обратилось к жителям освобожденных от оккупации территорий

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики приглашает безработных жителей городов Лачин, Шуша, Физули, Зангилан, Джебраил, а также сел Забух и Сус (Лачинский район), Довлетярлы (Физулинский район), Хоровлу и Шукюрбейли (Джебраильский район), Махрузлу и Зиланлы (Губадлинский район), Талыш и Суговушан (Агдеринский район), Хыдырлы, Кенгерли и Сарыджалы (Агдамский район) на курсы профессиональной подготовки.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, профессиональные курсы предусмотрены для безработных лиц, которые переселенны, либо будут переселены в будущем в указанные районы.

Благодаря этим курсам можно будет освоить профессии, соответствующие требованиям рынка труда, и получить работу.

Для записи на курсы профессиональной подготовки следует обратиться в центры DOST, филиалы по трудоустройству, или заполнив соответствующую форму в разделе "Профессиональная подготовка в Карабахе и Восточном Зангезуре" на сайте sosial.gov.az.

Продолжительность курсов до шести месяцев, участие в курсах бесплатное.

Курсы профессиональной подготовки также будут организованы и для жителей других районов, освобожденных от оккупации.

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