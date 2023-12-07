Международный форум в Агдаме поможет привлечь международное сообщество к проблеме мин в Азербайджане

Международный форум в Агдаме поможет привлечь международное сообщество и гражданское общество к проблеме мин в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, об этом заявила журналистам исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева на проходящем в Агдаме Международном форуме "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", передает Day.Az.

Было отмечено, что город Агдам был выбран для проведения мероприятия не случайно, поскольку Агдам - одна из освобожденных от армянской оккупации земель Азербайджана, где больше всего заминированных территорий.

"Сегодня более 60 стран мира страдают от мин и неразорвавшихся боеприпасов. К сожалению, Азербайджан находится в числе первых в этом списке.

Основной целью Международного форума под названием "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития" является демонстрация общественной поддержки этой цели, которая была инициирована Азербайджаном в качестве 18-й цели развития ООН. Форум также призван привлечь внимание к минной проблеме институтов гражданского общества и международного сообщества наравне с государственными органами. Уже два дня продолжаются мероприятия в рамках этой программы. Первое мероприятие началось с Бакинского форума. ANAMA провело тренинги для НПО, действующих в Азербайджане, а также состоялись выступления профильных государственных органов. Сегодня же в Агдаме продолжаются общественные дискуссии с участием 15 экспертов из 7 стран. По окончании мероприятия ожидается принятие заявления с участием иностранных экспертов", - добавила А.Алиева.

Отметим, что в Агдаме продолжается Международный форум "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики в партнерстве с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

В форуме принимают участие 15 международных экспертов из разных стран и представители местных НПО.

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