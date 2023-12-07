В Азербайджане введены новые штрафы

Лица, не сообщившие об аварии на судне в море в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, будут оштрафованы.

Как сообщает в четверг Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках Азербайджанской Республики.

Согласно изменению, за непредоставление информации об аварии на судне в море органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти, предлагается наложить штраф на физических лиц в размере 300 манатов, на должностных лиц - в размере 500 манатов, на юридических лиц - в размере двух тысяч манатов.

Отметим, что вопрос об этом включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 8 декабря.

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