В Азербайджане устанавливаются новые пошлины.

Как сообщает в четверг Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине".

Согласно изменениям, плата в размере 65 манатов будет взиматься за выдачу документа о непрерывной регистрации истории судна, документа учебно-образовательным центрам, осуществляющим деятельность в области морского транспорта, а также свидетельства физическим и юридическим лицам о соответствии их деятельности требованиям международных конвенций.

Отметим, что вопрос об этом включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 8 декабря.

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