Турция и впредь будет делиться своим опытом с братским Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld об этом сказал генеральный директор турецкой цифровой платформы Ultia Вехби Челикбаш.

"За последний год мы стали свидетелями тенденции к цифровой трансформации в Азербайджане. Процессы, происходящие здесь сегодня, показывают, что в ближайшие пять лет Азербайджан быстро продвинется в цифровой трансформации и в кратчайшие сроки будет в курсе всех технологий в мире. Турция при помощи своего опыта хочет внести вклад в это путешествие Азербайджана, и способствовать более быстрому его осуществлению", - отметил Вехби Челикбаш.

Генеральный директор подчеркнул, что в Азербайджане есть подающее надежды молодое поколение.

"Создание технопарка в университетах и поддержка стартапов заслуживают внимания. Преимущество Азербайджана в том, что здесь можно добиться более быстрого развития, объединив много опыта. В Азербайджане очень сильная мотивация в сфере образования, особенно в сфере организации. Турция и впредь будет делиться своим опытом с братским Азербайджаном", - добавил Челикбаш.

Отметим, что сегодня в Баку состоялся второй этап мероприятия "Знакомство с турецким технологическим рынком", организованного Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA). В мероприятии, проведенном в рамках сотрудничества с ключевыми игроками отрасли, такими как Кластер коммуникационных технологий Турции (HTK), Ассоциация производителей программного обеспечения Турции (YASAD) и Ассоциация экспортеров услуг Турции (HIB), приняли участие представители 19 ведущих ИКТ-компаний Турции.

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