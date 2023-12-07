Создание Карабахского университета в отзывах молодежи

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 ноября 2023 года на базе высшего учебного заведения, расположенного в городе Ханкенди, было создано юридическое лицо публичного права "Карабахский университет" при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики. В связи с этим был проведен опрос общественного мнения с целью изучения отношения молодежи, ожиданий и приоритетов в данном вопросе.

Как сообщает в четверг Day.Az, опросы проводились с 30 ноября по 2 декабря 2023 года среди 390 респондентов в возрастной группе 18-29 лет с использованием метода компьютерного телефонного интервью (CATI).

Опрос проводился по принципу случайной выборки, который предполагает систематический и случайный выбор респондентов, при этом был сохранен гендерный баланс. В рамках отбора были охвачены 12 экономических районов, за исключением Нахчыванского и Восточно-Зангезурского. В целях обеспечения случайности, телефонные номера, относящиеся к целевым группам, проживающим в административных районах и городах по указанным экономическим районам, были выбраны системным способом из соответствующей базы данных посредством специальной программы.

Анонимность во время опросов была обеспечена. Респондентам была предоставлена необходимая информация о том, что опрос проводится на добровольной основе и результаты будут использоваться только в обобщенном виде.

51,5% респондентов были мужчинами, 48,5% - женщинами. 21,8% респондентов принадлежали к возрастной группе 18-21 лет, 31,7% - к возрастной группе 22-25 лет и 46,5% - к возрастной группе 26-29 лет. Средний возраст участников опроса - 24 года. 0,3% респондентов имели начальное образование, 12,5% - общее среднее образование, 39,7% - полное среднее образование, 16,1% - профессионально-специальное образование, 31,4% - высшее образование.

На вопрос "Знаете ли вы о создании Карабахского университета в Ханкенди по распоряжению Президента Ильхама Алиева?" 54,5% респондентов заявили, что знают об этом, а 45,5% - нет.

Среди респондентов 53,3% мужчин и 56% женщин знали о создании Карабахского университета.

60,7% респондентов в возрастной группе 18-21 лет, 54,9% в возрастной группе 22-25 лет и 51,4% в возрастной группе 26-29 лет сообщили о том, что знают о создании этого университета.

На вопрос "Насколько важно создание Карабахского университета?", 82.6% респондентов оценили создание Карабахского университета как очень важное событие, 16,4% заявили, что создание университета имеет определенную значимость, только 1% опрошенных заявили, что оно не было значительным.

Как видно из результатов, создание Карабахского университета было расценено большинством респондентов как важное событие, 85,2% студентов и 85% имеющих высшее образование охарактеризовали создание Карабахского университета как очень важное событие.

На вопрос касательно ожидания молодежи относительно будущего статуса Карабахского университета в образовательном пространстве страны, 62,9% ответили, что полностью уверены в том, что Карабахский университет станет ведущим учебным заведением страны, 33,8% - в целом верят в это. Только 2,8% респондентов выразили неверие в той или иной степени, 0,5% затруднились высказать свое мнение.

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