Погода резко изменится

С вечера 8 декабря до утра 10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами на полуострове осадки будут интенсивными.

В районах Азербайджана с вечера 8 декабря до утра 11 декабря местами ожидаются переменные дожди, в некоторых районах интенсивные, грозы, в горных районах - снег.

Западный ветер местами будет усиливаться до 15-20 м/с.

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