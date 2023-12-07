https://news.day.az/society/1620329.html Погода резко изменится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Погода резко изменится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С вечера 8 декабря до утра 10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами на полуострове осадки будут интенсивными.
В районах Азербайджана с вечера 8 декабря до утра 11 декабря местами ожидаются переменные дожди, в некоторых районах интенсивные, грозы, в горных районах - снег.
Западный ветер местами будет усиливаться до 15-20 м/с.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре