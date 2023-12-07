Какова ситуация на дорогах Азербайджана после землетрясения?

В результате произошедшего сегодня землетрясения в дорожной инфраструктуре Азербайджана повреждений не наблюдалось.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Специалистами агентства проведен осмотр дорожной инфраструктуры, проверяется состояние искусственных инженерных сооружений (мосты, переходы, туннели и т.д.).

Процесс планируется продолжить до конца дня", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, что сегодня сразу после землетрясения магнитудой 5,6 балла, произошедшего в Каспийском море в 08:16 по бакинскому времени, соответствующие структуры Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана перешли на усиленный режим работы. В связи с землетрясением был усилен контроль за всеми мостами и путепроводами, подземными и надземными переходами и туннелями, находящимися на балансе агентства.

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