Подорожают ли частные дома?

Всегда есть вероятность, что землетрясение приведет к подорожанию частных домов.

Об этом в четверг Day.Az сообщил эксперт по недвижимости Рамиль Османлы.

Он отметил, что нужно время, чтобы эта вероятность стала реальностью.

"Я думаю, что землетрясение окажет свое влияние, по крайней мере, психологически. Мы не знаем, что нас ждет в будущем. Продолжатся ли подземные толчки, или прекратятся? Все зависит от этого.

То есть, если толчки продолжатся в ближайшие несколько дней, люди начнут интересоваться частными домами. Само собой разумеется, что это повлияет на рост цен", - подчеркнул Р.Османлы.

Отметим, что сегодня в 08:16 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км. Эпицентр землетрясения находился в Каспийском море, в 60 км к востоку от станции Сиязань.

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