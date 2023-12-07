https://news.day.az/society/1620352.html До церемонии награждения FIA, которая пройдет в Баку впервые, остался всего 1 день! - ВИДЕО
До церемонии награждения FIA, которая пройдет в Баку впервые, остался всего 1 день! - ВИДЕО
До церемонии вручения наград Международной автомобильной федерации (FIA), которая впервые пройдет в Баку, остался всего 1 день!
Как сообщает Day.Az, сегодня состоялись последние репетиции незабываемой церемонии, которая пройдет в Бакинском Конгресс-центре.
На церемонии FIA Awards будут вручены награды в различных номинациях в автоспорте. Большое зрелище ждет всех на бакинской презентации этой церемонии, которая проходит в разных странах в конце каждого года.
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