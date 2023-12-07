До церемонии награждения FIA, которая пройдет в Баку впервые, остался всего 1 день!

До церемонии вручения наград Международной автомобильной федерации (FIA), которая впервые пройдет в Баку, остался всего 1 день!

Как сообщает Day.Az, сегодня состоялись последние репетиции незабываемой церемонии, которая пройдет в Бакинском Конгресс-центре.

На церемонии FIA Awards будут вручены награды в различных номинациях в автоспорте. Большое зрелище ждет всех на бакинской презентации этой церемонии, которая проходит в разных странах в конце каждого года.