Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на 9 декабря.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах полуострова ливневые, умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 6-9° тепла, днем 11-14° тепла.
Атмосферное давление опустится с 770 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст.
Относительная влажность составит 75-85%.
В районах Азербайджана местами осадки, в горных территориях ожидается снег, местами сильный. Ночью и утром в отдельных местах снег может усилиться. Ночью и утром в ряде районов туман. Умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
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