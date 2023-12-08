https://news.day.az/society/1620613.html Назначен новый советник министра науки и образования Азербайджана
Назначен новый советник министра науки и образования Азербайджана
Назначен новый советник министра науки и образования Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.
На эту должность назначен Эльнур Газанфар оглу Алиев. Он также исполняет обязанности директора Института образования.
Другим приказом министра Эльвин Рустамов назначен заместителем руководителя аппарата ведомства.
Напомним, что в аппарате министерства науки и образования были произведены структурные изменения.
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