Назначен новый советник министра науки и образования Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

На эту должность назначен Эльнур Газанфар оглу Алиев. Он также исполняет обязанности директора Института образования.

Другим приказом министра Эльвин Рустамов назначен заместителем руководителя аппарата ведомства.

Напомним, что в аппарате министерства науки и образования были произведены структурные изменения.

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