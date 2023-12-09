Названа фактическая погода в Азербайджане

По данным Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики по состоянию на 9:00 9 декабря, погодные условия на территории страны были нестабильными, в некоторых местах периодически шли дожди.

Как сообщили в субботу Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, количество выпавших осадков составило 18 мм в Лянкяране, 12 мм в Астаре, 11 мм в Лерике, 8 мм в Губе, 6 мм в Шеки, 5 мм в Шамахы, 4 мм в Шабране, Билясуваре, Гобустане, Балакене, Огузе, Загатале, Зардабе, Гусаре, Исмайыллы, Мингячевире, Нахчыване, Гядабее, Нафталане, Гяндже, Джейранчеле, Ярдымлы, Халтане, Бейлагане, Габале, Алтыагадже, Агджабеди, Имишли, Евлахе, Кюрдамире, Джафархане, Сабирабаде, Нефтчале, Гёйтепе, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

Туман наблюдался в Сумгайыте, Дашкесане, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Геранбое, Джейранчеле, Балакене, Габале, Загатале, Шеки, Гахе, Огузе, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Грызе, Гёйчае, Тертере, Евлахе, Лерике.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 7 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - до 3 градусов мороза, в низменных районах - до 8 градусов тепла, в горных районах - от 1 до 5 градусов мороза.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!