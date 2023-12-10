ДТП в Азербайджане - есть пострадавшие
В Огузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился около 16:00 на проходящем через село Ягублу участке автодороги Огуз-Керимли-Евлах.
Водитель транспортного средства потерял управление, и автомобиль, съехав с проезжей части, перевернулся. В ДТП травмы различной степени тяжести получили житель Кяльбаджарского района Садиг Исмаил оглу Ахмедов и житель села Падар Огузского района Руслан Ганимет оглу Ахмедов.
Пострадавших сначала доставили в центральную больницу Огузского района, и после оказания им первой помощи они были помещены в центральную больницу Шекинского района.
По факту ведется расследование.
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