ДТП в Азербайджане

В Огузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился около 16:00 на проходящем через село Ягублу участке автодороги Огуз-Керимли-Евлах.

Водитель транспортного средства потерял управление, и автомобиль, съехав с проезжей части, перевернулся. В ДТП травмы различной степени тяжести получили житель Кяльбаджарского района Садиг Исмаил оглу Ахмедов и житель села Падар Огузского района Руслан Ганимет оглу Ахмедов.

Пострадавших сначала доставили в центральную больницу Огузского района, и после оказания им первой помощи они были помещены в центральную больницу Шекинского района.

По факту ведется расследование.

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