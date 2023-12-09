Девочка задохнулась угарным газом в Баку

В Сабунчинском районе Баку в одном из домов найдено тело 11-летнего ребенка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Сабунчи.

Алиева Дениз Расим гызы 2012 года рождения задохнулась от угарного газа в ванной комнате.

Тело девочки передано в Сабунчинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Выясняются все обстоятельства происшествия.