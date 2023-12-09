https://news.day.az/society/1620896.html Девочка задохнулась угарным газом в Баку
Девочка задохнулась угарным газом в Баку
В Сабунчинском районе Баку в одном из домов найдено тело 11-летнего ребенка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Сабунчи.
Алиева Дениз Расим гызы 2012 года рождения задохнулась от угарного газа в ванной комнате.
Тело девочки передано в Сабунчинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
Выясняются все обстоятельства происшествия.
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