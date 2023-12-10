https://news.day.az/society/1620917.html В Абшеронском районе загорелся автомобиль
В Абшеронском районе загорелся автомобиль
В Абшеронском районе загорелся автомобиль.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Согласно информации, в ходе происшествия загорелись салон и приборная панель легкового автомобиля марки Hyundai.
Остальная часть транспортного средства была защищена от пожара. Огонь был потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.
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