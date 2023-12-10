В Азербайджане произошел взрыв в квартире

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире поселке Джейранбатан Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены подразделения Абшеронской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте взрыва было установлено, что взрыв, не приведший к возгоранию, произошел на балконе трехкомнатной квартиры общей площадью 47м², расположенной на 4 этаже пятиэтажного жилого дома, по предварительной версии из-за утечки газа.

В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры Ибадова Людмила Викторовна, 1953 года рождения.

По факту проводится расследование.

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