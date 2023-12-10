В некоторых районах Азербайджана выпал снег

По состоянию на 10:00 10 декабря в некоторых районах Азербайджана шел дождь, а в Шахдаге выпал снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, количество выпавших осадков составило в Билясуваре - 6 мм, в Нефтчале - 5 мм, в Астаре, Лянкяране - 4 мм, в Садараке, Биченеке - 2 мм, в Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Гёйгеле, Гяндже, Шамкире, Балакяне, Загатале, Гахе, Шамахы, Гобустане, Губе, Шахдаге, Барде, Евлахе, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Джафархане, Сабирабаде, Ширване - до 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 6 мм.

Высота снежного покрова достигла в Шахдаге 3 см.

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