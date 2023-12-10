ДТП на юге Азербайджана

В Масаллинском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, 9 декабря примерно в 21:00 На участке дороги Лянкяран-Борадигях-Масаллы, проходящем по территории села Газвиноба, автомобиль марки "Toyota Corolla", за рулем которого находился житель Масаллынского района Горхмаз Гусейнов, сбил пытавшихся перейти дорогу Ису Джавадова (2006 г.р.) и Ислама Алиева (2003 г.р.). Оба пешехода от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту проводится расследование.

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