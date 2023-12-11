В Баку столкнулись три автомобиля

В Насиминском районе Баку столкнулись три автомобиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на пересечении улицы Рашида Бейбутова с улицей Шамси Бадалбейли.

Выехавший на главную дорогу со второстепенной легковой автомобиль марки Chevrolet врезался в движущиеся автомобили марки Toyota и Honda. В результате инцидента пострадал один человек. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Автомобили переданы по назначению.

Причины аварии расследуются.

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