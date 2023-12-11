https://news.day.az/society/1621059.html Пожар в жилом доме в Баку
Пожар в жилом доме в Баку
В Сабунчинском районе города Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции одной комнаты одноэтажного двухкомнатного дома общей площадью 60 кв. м и деревянные балки крыши.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
В результате пожара один человек пострадал от отравления дымом. Остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар потушен силами приехавшего на место пожарного расчета.
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