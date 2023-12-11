В Азербайджане создан теологический колледж.

Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, при публичном юридическом лице "Азербайджанский институт теологии", действующем в подчинении Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджанской Республики, создано публичное юридическое лицо "Бакинский теологический колледж" (далее - колледж).

Осуществление полномочий учредителя публичного юридического лица, созданного настоящим постановлением, возложено на:

Кабинет министров Азербайджанской Республики (реорганизация и ликвидация публичного юридического лица);

Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями должен принять меры для государственной регистрации колледжа в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", а также решить другие вопросы, вытекающие из этого решения.

В целях финансирования расходов, необходимых для обеспечения деятельности колледжа, министерство финансов Азербайджанской Республики должно принять необходимые меры.

Министерство экономики Азербайджанской Республики со дня государственной регистрации в двухмесячный срок должно представить в Кабинет министров предложения о решении вопроса обеспечения колледжа административным зданием.

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