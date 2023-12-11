https://news.day.az/society/1621103.html Карантин продлен
Карантин продлен
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны период особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 часов 2 апреля 2024 года.
Как передает Day.Az, об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Азербайджана.
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