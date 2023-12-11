Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 12 декабря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах полуострова дожди усилится. Умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-7° тепла, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление опустится с 771 мм рт.ст. до 766 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами пройдут осадки, в горных территориях ожидается снег, в отдельных местах сильный. В ряде районов туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

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