https://news.day.az/society/1621169.html В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Подземные толчки зафиксированы в 13:46 по местному времени.
Магнитуда землетрясения составила 3.4, глубина 47 км.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре