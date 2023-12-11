В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Подземные толчки зафиксированы в 13:46 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3.4, глубина 47 км.

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