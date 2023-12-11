Какие осложнения у детей может вызвать корь?

Корь временно ослабляет иммунную систему, делая детей более уязвимыми для других инфекций и вызывая вторичные бактериальные инфекции, которые могут усугубить болезнь.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказала врач-инфекционист Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой министерства здравоохранения Азербайджана Сабина Джафарова.

Она отметила, что корь может вызывать различные осложнения у детей, такие как пневмония, менингит, энцефалит.

"Это заболевание вызывает снижение уровня витамина А у детей с плохим питанием. Это приводит к повышенному риску других осложнений и влияет на здоровье глаз", - добавила Джафарова.

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