Дискриминация и домогательства в интернете: советы женщинам, как действовать и жить дальше

Случаи кибербуллинга, абьюза и дискриминации в Интернете настолько участились во всем мире, что заставили многих задуматься над стратегиями создания более безопасной цифровой среды для женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на EUNEIGHBOURS east, в преддверии Дня прав человека платформа предлагает практические советы, которые помогут женщинам противостоять этим проблемам и формировать культуру уважения и инклюзивности в Интернете.

Битва за право голоса: конкретные стратегии

"Примерно две недели подряд я получала сотни твитов в час, в которых всячески препарировалась моя внешность, высмеивалось то, как я говорю, как выгляжу", - рассказывает Нина Янкович, исследователь дезинформации и автор книги "Женщина в Интернете: как пережить оскорбления и домогательства и дать отпор" (How to Be a Woman Online: Surviving Abuse and Harassment, and How to Fight Back).

Нина Янкович. Фото: Kate Andreya

В своем недавнем выступлении на ежегодной конференции EU DisinfoLab 2023 она рассказала о мощной атаке, которой подверглась в интернете и поделилась знаниями и стратегиями, позволяющими ориентироваться в сложной среде онлайн-домогательств.

Нина Янкович объяснила, что тролли рассчитывают на вашу реакцию. Поэтому она рекомендует отключить звук уведомлений или заблокировать контакт, и двигаться дальше. "Цель ясна: лишить их влияния", - говорит эксперт и предлагает женщинам задуматься о создании надежной сети взаимопомощи.

Она также считает важным внедрить в сфере занятости разумную политику поддержки тех, кто сталкивается с оскорблениями онлайн. По ее словам, "работодатели должны разработать разумную политику в отношении сотрудников, подвергающихся оскорблениям в интернете. Более того, работники должны спрашивать о такой политике поддержки, когда ведут переговоры о новой работе".

Киберпреследование, кибербуллинг, троллинг, флейм - эти термины часто используются как взаимозаменяемые, причем некоторые из них со временем теряют свое значение. Организация PEN America, выступающая за свободу слова, предпочитает термины "онлайн-домогательства" или "онлайн-абьюз", определяя их как "повсеместное или жесткое преследование человека или группы людей в сети посредством поведения, причиняющего вред".

В своем пособии Online Harassment Field Manual они предлагают практические стратегии борьбы с абьюзом в Интернете для тех, кто стал его свидетелем:

1. Стали свидетелем домогательств в Интернете - в первую очередь позаботьтесь о своей безопасности.

2. Очень важно определить тип и степень абьюза.

3. Проверьте как чувствует себя объект абьюза, поддержите его эмоционально, выслушайте без осуждения и подтвердите, что происходящее - не его вина. Это укрепляет чувство солидарности.

4. Найдите наилучший способ помочь объекту абьюза, предложив, например, помощь в составлении жалоб и документировании случаев абьюза. Помогите ему укрепить его цифровую безопасность.

"Решение в том, чтобы привлечь внимание к проблеме"

Права человека и гендерное равенство - среди основных ценностей Европейского союза, они лежат в основе его внешней деятельности. Продвижение этих ценностей - одна из ключевых задач сети Послов европейской молодежи (YEAs) в регионе Восточного партнерства.

Посол европейской молодежи Саадат Агаева также является молодежным послом Целей устойчивого развития ООН (в частности, ЦУР-5 по гендерному равенству) и руководителем программы HeForShe (глобального движения за гендерное равенство) в Азербайджане. Она сталкивалась с систематическими домогательствами в Интернете и научилась с ними справляться.

"Помню, я получила несколько предложений о секстинге от мужчин без согласия и сразу же заблокировала их. К сожалению, такое часто случается с девушками и женщинами, потому что доступ к интернету также создает пространство для безнаказанного онлайн-домогательства", - говорит Саадат.

Саадат Агаева призывает всех женщин, столкнувшихся с травлей и притеснениями в Интернете, быть смелее, говорить о проблеме вслух, собирать доказательства и подавать жалобы. "Я считаю, что это один из способов привлечь внимание к проблеме - вовлечь в нее окружающее общество. Можно также подать жалобу в суд!" - настаивает она.

Так, более 50 Послов европейской молодежи (YEAs) недавно приняли участие в тренинге Совета Европы для YEAs, посвященном борьбе с языком ненависти. Эта программа дает молодым лидерам возможность разрабатывать контрпропаганду дискриминации, ненависти и расизма, используя язык прав человека и предпринимая совместные действия против этих явлений.

"Знания и инструменты, а также некоторые навыки, полученные во время онлайн-тренинга, оказались для меня чрезвычайно практичными и полезными", - говорит Наталия Балицкая, фасилитатор менторства YEAs в Украине. Она утверждает, что программа оказала ощутимое влияние на ее повседневную работу.

Одним из важных моментов для нее стало понимание того, как создавать контрпропаганду на основе правозащитной речи. Наталия Балицкая с нетерпением ждет оффлайн-тренинг в Будапеште, хотя и онлайн-занятие не прошло даром. Она изучила работу Совета Европы по борьбе с дискриминацией, глубже поняла Всеобщую декларацию прав человека и активно делилась своим мнением о соблюдении прав в Украине.

Проблемы женщин в журналистике

Международный центр журналистов (ICFJ) провел глобальное исследование онлайн-насилия в отношении журналисток, результаты которого отражены в книге "The Chilling: A Global Study of Online Violence Against Women Journalists".

Журналистки, участвовавшие в исследовании, рассказали о пугающем опыте абьюза в интернете - от угроз сексуального и физического насилия до оскорбительных высказываний, домогательств в личных сообщениях, угроз испортить профессиональную или личную репутацию, атак на цифровую безопасность, шантажа с использованием поддельных изображений и угроз финансового характера.

Многогранный характер этих нападений отражает тревожную картину: насилие в интернете направлено на то, чтобы унизить и запугать журналисток, подорвать их уверенность в себе и их чувство собственного достоинства. "Конечная цель - запугать, заставить их замолчать и отступиться, отбить у журналисток желание активно участвовать в общественных дискуссиях и освещать важнейшие вопросы", - считают авторы книги.

Проблема усугубляется трендами, которые получили развитие во время пандемии: сети конспирологов, дезинформация и политический экстремизм. По мере того, как эти элементы сливаются в сети в единое целое, риски, с которыми сталкиваются женщины, возрастают и расширяются.

Кроме того, исследование совпало с первыми днями войны в Украине, поэтому также отразила роль онлайн-насилия как оружия войны.

Понимание терминов и механизма защиты

Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ) подчеркивает равенство людей: "Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах" (статья 1). Статья 2 закрепляет свободу от дискриминации, подчеркивая равенство в правах и свободах без какого бы то ни было различия.

В своем предисловии к Плану действий ЕС в области прав человека и демократии (2020-2024 гг.) верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что важно действовать всем заодно: "Защита прав человека и демократических принципов - это коллективное, а не единоличное дело. Ни одна страна, какой бы мощной и влиятельной она ни была, не может сравниться с авторитетом международного сообщества, действующего через свои институты".

Он также подчеркивает проблемы, связанные с новыми технологиями, и предупреждает: "скорость, с которой технологии наблюдения и искусственного интеллекта распространяются среди худших в мире [режимов] нарушителей прав человека, поражает".

В этом контексте Конвенция Совета Европы о киберпреступности, более известная как Будапештская конвенция, представляет собой важную веху в международных усилиях по борьбе с преступлениями, совершаемыми в Интернете и других компьютерных сетях.

Серьезность злоупотреблений в Интернете очевидна, поскольку даже один инцидент, например угроза убийством или разглашение личной информации, может иметь серьезные последствия. Кроме того, непрерывный поток инцидентов или скоординированное преследование представляют собой серьезную угрозу.

Такие явления, как нетерпимость, дискриминация, стереотипы и предрассудки, сплетаются в сложную картину, влияющую на наше общество. Понимание этих терминов имеет решающее значение для формирования инклюзивных сообществ и борьбы с повсеместно возникающими проблемами.

Отмечаемый 10 декабря День прав человека служит напоминанием о том, что принципы достоинства и равенства необходимо применять не только в реальной жизни, но и к цифровой сфере, где последствия дискриминации и кибербуллинга могут быть очень серьезными.