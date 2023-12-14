Корь, детские вакцины и другие сложные вопросы

В октябре этого года начали распространяться тревожные новости о вспышке заболеваемости кори в Азербайджане. Это известие стало для специалистов громом с ясного неба. Дело в том, что ранее Азербайджан был включен Всемирной организацией здравоохранения в список стран, где ликвидированы корь и краснуха. И вдруг с конца октября в дискурсе появилось слово "корь". В ноябре новости стали тревожными, в одной из школ даже перевели младшеклассников на онлайн-обучение. Но потом паника улеглась. Несколько дней назад исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов заявил журналистам, что ситуация с корью в Азербайджане стабильная. Тем не менее, инфекционные отделения больниц готовы к приему пациентов по мере поступления обращений.

Да, паника спала, зато все слышнее стали призывы медиков о необходимости привития детей. Не секрет, что после обязаловки советских времен, когда дети прививались от целого ряда заболеваний с самого рождения, с начала 90-х в вопросе вакцинирования родителям была дана свобода выбора. И что удивительно - большое количество людей вдруг решили, что прививки это опасно, и стали отказывать поликлиникам, откуда им настойчиво сигналили о времени очередной прививки. По этой причине не привитых детей, превращающихся потом в не привитых взрослых, достаточно много.

В связи с распространением кори и смертными случаями среди заболевших малолетних детей вопрос обязательности прививок снова встал ребром. Как утверждают специалисты, лица, вакцинированные от кори, в случае заражения переносят ее в легкой форме.

Сегодня граждане задают в связи с ситуацией много вопросов. На некоторые из них Day.Az попросил ответить профессора Азербайджанского медицинского университета, председателя Национальной экспертной консультативной комиссии по иммунизации (NITAG) Гусейна Габулова.

От каких болезней может уберечь прививка?

При рождении ребенок сталкивается с тысячами болезнетворных микробов. В большинстве случаев его иммунная система справляется с такой нагрузкой. Но существует ряд бактерий и вирусов, с которыми иммунная система ребёнка не в состоянии справиться.

Это возбудители таких тяжелых заболеваний как туберкулез, полиомиелит, дифтерия, корь, краснуха, столбняк, пневмония, менингит и др. Это те заболевания, которые могут лишить малыша жизни или сделать его инвалидом на всю жизнь. Например, полиомиелит может вызвать паралич, корь - пневмонию и энцефалит, эпидемический паротит - глухоту, Haemophilus influenza типа b (Hib) - повреждение головного мозга и смерть, вирус папилломы человека - рак.

Что такое детская вакцина и как она действует?

Вакцина состоит из очень небольшого количества антигенов, которые помогают иммунной системе бороться с инфекцией (антиген - это частички микроба, полученные в специальных условиях).

Обычно после прививки, для развития защиты от болезни требуется несколько недель, и эта защита может сохраняться всю жизнь. Именно поэтому, несмотря на то, что в окружающей среде достаточно возбудителей тяжелых инфекций, дети, получившие прививки, практически защищены от вакциноуправляемых инфекций.

Насколько безопасны детские вакцины?

Вакцины являются одними из самых безопасных средств современной медицины. Все вакцины проходят долгий, тщательный процесс производства и тестирования. После того, как вакцина одобрена к использованию, ее безопасность постоянно контролируется.

Вызывают ли вакцины аутизм?

Ученые не обнаружили никакой связи между аутизмом и детскими вакцинами.

Если у вакцин побочные эффекты?

Любое лекарство, включая вакцины, может вызывать побочные эффекты. В отличие от обычных лекарств, побочные эффекты от вакцин в разы меньше и в большинстве случаев они незначительны. Некоторыми примерами являются кратковременная, преимущественно субфебрильная температура, головная боль, болезненность в месте инъекции.

Почему прививки делают с такого раннего возраста?

Время и эффективность каждой прививки для детей научно обосновано. Вакцины вводятся, когда защита, унаследованная от матери, ослабевает и ребенок становится беззащитным перед микробами, вызывающими тяжелые инфекции.

Почему, несмотря на вакцинацию, инфекции не исчезли?

Подсчитано: чтобы разорвать цепочку передачи инфекции, необходимо вакцинировать до 95 процентов населения. В целом это удалось сделать для ликвидации такой тяжелой болезни, как оспа. В настоящее время складывается благоприятная ситуация для полной ликвидации полиомиелита, который пока встречается в отдельных регионах мира.

Многие инфекции, благодаря вакцинации, в настоящее время встречаются значительно реже, чем раньше. Но эти заболевания все еще существуют. И если уровень иммунизации понижается, эти болезни возвращаются. Сегодня так происходит, например, с распространением кори. Во время пандемии коронавирусной инфекции в мире по ряду причин понизился уровень вакцинации против кори. Как результат, возникли вспышки болезни в различных странах мира. Пока такие болезни не будут ликвидированы во всем мире, необходимо продолжать вакцинацию против них.

Важно помнить, что при вакцинации ребенка мы защищаем как его самого, так и окружающих его родственников и близких.

Например, вакцинация ребенка от пневмонии защитит пожилых в семье, которые значительно подвержены тяжелой пневмонии, поскольку у них ослаблена иммунная система. Вирус краснухи с высокой долей вероятности может привести к аномалиям развития плода. Иммунизация детей против краснухи значительно снизила риск передачи вируса беременным женщинам.

Вакцинация - это самое важное, что мы можем сделать, чтобы защитить себя и своих детей от болезней. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, вакцинация ежегодно предотвращает до 3 миллионов смертей во всем мире.

С тех пор, как введены вакцины, такие болезни, как оспа, полиомиелит, дифтерия, столбняк, которые раньше убивали или калечили миллионы людей, либо исчезли, либо наблюдаются очень редко. Однако если не делать профилактических прививок, инфекционные заболевания могут снова быстро распространиться.

Лейла Таривердиева