Врач-инфекционист о причинах летального исхода при кори
Летальный исход при кори чаще происходит в результате таких осложнений заболевания, как острая пневмония и отек мозга.
Об этом сказала Day.Az в понедельник врач-инфекционист Ильхама Аббасова.
"Единственный способ защитить себя от этого вируса - вакцинация. Вакцина от кори вводится в возрасте 1-6 лет. Специфического лечения кори не существует. Самое главное - своевременно обратиться к врачу. Следует соблюдать постельный режим и употреблять много жидкости, продуктов, богатых витамином А, отдавать предпочтение употреблению моркови, зелени, рыбы, яиц, молочных продуктов", - сказала она.
Отметим, что, согласно информации министерства здравоохранения, в последние месяцы случаи заражения корью, связанные с их завозом из других стран, привели к локальному распространению инфекции в различных регионах Азербайджана. В целях сохранения здоровья детей и профилактики случаев заражения, в соответствии с действующим в стране "календарем профилактических прививок", все дети в возрасте 1 года и 6 лет должны быть дважды вакцинированы против кори, эпидемического паротита и краснухи.
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