В Гусаре автобус упал в овраг, есть пострадавшие
Установлены имена пассажиров микроавтобуса, который упал в овраг на территории села Аваран Гусарского района.
Как сообщает Day.Az, в пассажирском автобусе, следовавшем из Гусара в село Хюрель, находились 15 человек.
Из них 6 человек - Микаилова Лиана Нариман гызы, Бадалова Ламунат Мисанниф гызы, Шихзадаева Миляна Вазирхан гызы, Амирасланов Руслан Амираслан оглу, Бейдиева Аксана Мовлуд гызы и Джавадова Айсель Маис гызы, пострадавшие в ДТП, были доставлены в Гусарскую центральную районную больницу.
За рулем потерпевшего аварию микроавтобуса Mercedes с государственным номером 38 BC 630 находился житель гусарского села Хюрель Натиг Ильясов. По словам водителя, он потерял управление автобусом на крутом повороте из-за сильного тумана.
По данному факту проводится расследование.
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