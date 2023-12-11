Аудиовизуальный совет Азербайджана предупредил телеканалы

Телеканалы были предупреждены о нарушении требований законодательства в содержании рекламных материалов одного из банков.

Об этом Day.Az сообщили в Аудиовизуальном совете Азербайджана.

Согласно информации, на состоявшемся сегодня заседании обсуждался мониторинг рекламных материалов, транслировавшихся в течение октября на общенациональных телевизионных каналах. По итогам мониторинга, проведенного совместно Аудиовизуальным советом и Государственной службой по антимонопольному и потребительскому рынку, в рекламных материалах одного из коммерческих банков, действующих в Азербайджане, было выявлено несоответствие требованиям статьи 15.2 (в рекламе о мерах по стимулированию продажи товаров должна отражаться или озвучиваться информация об условиях проведения, времени и продолжительности лотереи, конкурса, игры и других мероприятий, призовом фонде, месте и времени выдачи, условиях получения выигрышей, их организаторе) закона "О рекламе" .

Трансляция этого рекламного материала, показанного в эфире многих телеканалов, продолжилась и в ноябре. Учитывая это, после проведенных обсуждений Аудиовизуальный совет Азербайджана предупредил вещателей о применении административных санкций в случае повторения такого нарушения.

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