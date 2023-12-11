Азербайджанские школьники завоевали 4 медали на олимпиаде в Бангкоке

Ученики из Азербайджана успешно выступили на XX Международной юношеской научной олимпиаде, проходившей в Бангкоке с 1 по 10 декабря.

Как сообщили Day.Az в Минобразования, школьники, представлявшие нашу страну на олимпиаде, завоевали в общей сложности 4 медали, в том числе 3 серебряные и 1 бронзовую.

Так, Ибрагим Валехли, ученик X класса Бакинской Каспийского лицея, Мурад Халилзаде и Расул Агакишиев, ученики X класса Бакинского химико-биологического республиканского лицея, завоевали серебряную медаль, а Диляра Ягублу, ученица X класса бакинского турецкого лицея Даянат получила бронзовую медаль.