Мубариз Гурбанлы о назначении религиозного деятеля в мечеть в Ханкенди

Рассматривается вопрос о назначении религиозного деятеля в мечеть в Ханкенди.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что государство берет на себя все расходы по обучению в колледже для подготовки религиозных кадров.

"Бакинский теологический колледж будет принимать не более 20 студентов каждый год. Мы намерены сами проводить подготовку кадров в области религии в Азербайджане. Принимая во внимание нашу политику, государственную модель, мы доводим до народа наши исламские ценности. На освобожденных от оккупации территориях восстановлены религиозные памятники. Недавно мы назначили имама в Шушу. После завершения ремонта в других мечетях религиозные деятели будут назначены на эти территории по запросу соответствующих органов. Рассматривается вопрос о назначении религиозного деятеля в мечеть в Ханкенди", - добавил он.

Отметим, что 12 декабря, в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, правительственные официальные лица, а также военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и, возложив цветы к его памятнику, выразили глубокое уважение памяти основателя современного независимого Азербайджана.

Также, была почтена память супруги великого лидера Гейдара Алиева - выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, и к ее могиле были возложены цветы.

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