https://news.day.az/society/1621460.html Задержан "руководитель одного из интернет-каналов"
Задержан "руководитель одного из интернет-каналов"
Сотрудниками полиции задержан Теймур Керимов, представлявшийся руководителем одного из интернет-каналов.
Как сообщает во вторник Day.Az, 11 декабря на основании поступивших жалоб от нескольких граждан в отношении Теймура Керимова было возбуждено уголовное дело по статье 182 (Вымогательство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Проводятся следственные действия.
Информацию подтвердил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Ибрагим Амирасланлы.
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