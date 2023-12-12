В Агдаме планируется поселить 20 тысяч человек

Со следующего года процесс возвращения на освобожденные от оккупации территории будет интенсифицирован.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

Он отметил, что в Карабахе ведутся большие восстановительно-строительные работы.

"Уже более трех тысяч семей наших бывших вынужденных переселенцев вернулись на родные земли. Из 34 500 семей в Карабахский экономический район планируется переселить 16 тысяч. В городе Агдам планируется поселить 20 тысяч человек. В связи с этим в городе планируется построить пять кварталов. Строительные работы уже начались", - добавил он.

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