Пожар в Баку: эвакуированы десятки детей из детсада

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на улице 28 мая в Насиминском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с этой информацией на территорию были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Службы спасения особого риска.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома было локализовано.

В настоящее время принимаются меры по полному тушению некоторых очагов возгорания.

В рамках мер безопасности 41 ребенок из детского сада, расположенного на 1 этаже жилого дома, был эвакуирован пожарными.

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14.50

В Насиминском районе столицы из-за пожара в жилом доме образовался затор на улице 28 мая, а также на дороге до перекрестка с улицей Рашида Бейбутова.

Информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.

"Водителей просят принять это во внимание", - говорится в сообщении Центра.

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14.18

В жилом доме в центре Баку вспыхнул пожар.

Сообщается, возгорание произошло в квартире жилого дома рядом со средней школой №23 по ул. 28 Мая.

На место привлечены соответствующие силы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

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