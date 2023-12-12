Пожар в Баку: эвакуированы десятки детей из детсада - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на улице 28 мая в Насиминском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с этой информацией на территорию были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Службы спасения особого риска.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома было локализовано.
В настоящее время принимаются меры по полному тушению некоторых очагов возгорания.
В рамках мер безопасности 41 ребенок из детского сада, расположенного на 1 этаже жилого дома, был эвакуирован пожарными.
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14.50
В Насиминском районе столицы из-за пожара в жилом доме образовался затор на улице 28 мая, а также на дороге до перекрестка с улицей Рашида Бейбутова.
Информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.
"Водителей просят принять это во внимание", - говорится в сообщении Центра.
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14.18
В жилом доме в центре Баку вспыхнул пожар.
Сообщается, возгорание произошло в квартире жилого дома рядом со средней школой №23 по ул. 28 Мая.
На место привлечены соответствующие силы МЧС.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
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