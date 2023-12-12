Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня проходит 20 лет с кончины великого лидера Гейдара Алиева - архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, помимо государственных деятелей, могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения посещают граждане и представители общественности, чтобы почтить его память и помолиться за упокой его души.

В настоящее время поток людей, приходящих в Аллею почетного захоронения, продолжается.

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