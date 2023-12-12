В ряде районов Азербайджана выпал снег

По состоянию на 16:00 12 декабря в Гяндже, Шамкире, Балакене, Огузе, Загатале, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Баку и на Абшеронском полуострове периодически шел дождь, в Шахдаге, Гахе (Сарыбаш) выпал снег.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что в Сумгайыте, Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Балакене, Огузе, Габале, Шеки, Шамахе, Гёйчае, Лерике наблюдался туман.

Температура воздуха составила 8 градусов тепла в Баку и на Абшеронском полуострове, 10-14 градусов тепла в Нахчыванской АР, 6-8 градусов тепла в низменных районах, 2-4 градуса тепла в горных районах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!