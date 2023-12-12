https://news.day.az/society/1621542.html На столичной улице произошло ДТП - образовался затор - ВИДЕО
На столичной улице произошло ДТП - образовался затор - ВИДЕО
Невнимательность на дорогах в дождливую погоду, несоблюдение скоростного режима и особенно дистанции делают неизбежным возникновение дорожно-транспортных происшествий.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.
Было отмечено, что подобный инцидент произошел сегодня на улице Абдулвахаба Саламзаде в направлении проспекта Зии Буниятова.
По информации, из-за аварии введено временное ограничение на движение автомобилей от круговой развязки "Гелебе" в направлении проспекта Зии Буниятова.
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