На столичной улице произошло ДТП

Невнимательность на дорогах в дождливую погоду, несоблюдение скоростного режима и особенно дистанции делают неизбежным возникновение дорожно-транспортных происшествий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

Было отмечено, что подобный инцидент произошел сегодня на улице Абдулвахаба Саламзаде в направлении проспекта Зии Буниятова.

По информации, из-за аварии введено временное ограничение на движение автомобилей от круговой развязки "Гелебе" в направлении проспекта Зии Буниятова.

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