https://news.day.az/society/1621646.html Произошла задержка в движении поезда Сумгайыт-Баку - ПРИЧИНА
Произошла задержка в движении поезда Сумгайыт-Баку - ПРИЧИНА
В 07:50 скоростной пассажирский поезд, следовавший из Сумгайыта в Баку, задержался на несколько минут.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азебайджанские железные дороги".
Было отмечено, что причиной задержки стала неисправность сигнализации и связи в районе железнодорожной станции Пиршаги. В результате светофоры загорелись красным. Причины инцидента выясняются.
Было подчеркнуто, что в настоящее время проблем с движением поездов нет, они движутся в соответствии с графиком.
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