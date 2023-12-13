https://news.day.az/society/1621650.html В Баку просела дорога на мосту - В этом направлении движения возникли заторы - ВИДЕО
В Баку просела дорога на мосту - В этом направлении движения возникли заторы - ВИДЕО
На улице Абдулвахаба Саламзаде заторы возникли в обоих направлениях улицы и в кольце "Гялябя" из-за обвала правой полосы дороги на мосту.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.
Водителей просят принять это к сведению.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре