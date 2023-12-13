В Баку просела дорога на мосту

- В этом направлении движения возникли заторы - ВИДЕО

На улице Абдулвахаба Саламзаде заторы возникли в обоих направлениях улицы и в кольце "Гялябя" из-за обвала правой полосы дороги на мосту.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.

Водителей просят принять это к сведению.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!