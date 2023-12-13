Обнародована фактическая погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 9:00 13 декабря на территории страны наблюдалась нестабильная погода, шли дожди, в отдельных местах ливни, в горных районах выпал снег.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 5 см, во многих районах туман.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 5 градусов тепла, в Нахчыванской АР 2-6 градусов тепла, в низменных районах до 7 градусов тепла, в горных районах от 3 до 2 градусов мороза.

Ожидается, что нестабильная погода сохранится до вечера 14 декабря.

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