Ученики Азербайджана успешно представили нашу страну в международном конкурсе знаний, завоевав 1 золотую и 4 бронзовые медали. А где же обучаются эти чемпионы?

Наши представители приняли участие на международной олимпиаде знаний STEAM Ahead, прошедшей на острове Бали (Индонезия).

Участники международной олимпиады, в которой участвовали 1006 учеников из общей сложности 24 стран, проверили свои знания в категориях математики, Science (естественные науки) и информатики.

Ученики Азербайджана, участвующие в турнире, завоевали 5 бронзовых медалей в категории математики, 2 серебряные и 3 бронзовые медали в категории информатики, а также 1 золотую и 4 серебряные медали в категории Science.

Обладатель единственной золотой медали из 15 полученных обучается именно в LANDAU School. Более того, ученики LANDAU School, заработавшие еще 4 бронзовые медали и 4 сертификата отличия, с гордостью представляют Азербайджан в сфере образования за пределами границ страны благодаря своим успешным результатам!

LANDAU School, начавшая свою деятельность в 2018 году, представляет собой частную среднюю школу в Азербайджане, обладающую уникальной позицией в образовательной сфере, применяя методологические инновации в соответствии с современным опытом обучения. В LANDAU School, где на данный момент обучается более 3000 учеников и является одной из крупнейших частных школ на Кавказе, образование проводится на азербайджанском, русском и английском языках.

LANDAU School, являясь крупнейшим проектом LANDAU Education Group, также включает в себя следующие проекты: LANDAU Kindergarten (детский сад), LANDAU PreSchool (дошкольное образовательное учреждение), LANDAU Evening School (подготовительные курсы для поступления в LANDAU School и другие частные средние школы), LANDAU Academy (специализированные курсы для учителей), Leo Kids (центр развития для детей), Leznik & Co. (подготовительные курсы для университета и образовательные услуги за границей), Nine Senses (центр искусств).